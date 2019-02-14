شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المثالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الحساب الرسمي للشامبيونز ليج عن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وضمت التشكيلة الأساسية لهذا الأسبوع بدوري الأبطال كلا من:- حارس المرمى: لوريس (توتنهام). خط الدفاع: فيرتونخين (توتنهام) ، كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) ، سيرجي أورييه (توتنهام). خط الوسط: أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) ، كريستيان إريكسن (توتنهام) ، نيكولو زانيولو (روما) ، هيونج مين سون (توتنهام). خط الهجوم: إدين دزيكو (روما) ، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ، كريم بنزيمة (ريال مدريد).

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المثالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.