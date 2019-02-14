شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على مرتضى منصور والان مع التفاصيل

الخليج 365_نشر محمد صلاح أول أمس تعريدة غلي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ينتقد فيها الحرب الإلكترونية بين جمهور الأهلي والزمالك.

وقال فيها "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت… هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟."

وقام رئيس نادي الزمالك المستشار "مرتضي منصور" بشن هجومًا ناريًا علي صلاح بسبب هذه التعريدة، وطالب "منصور" بعد تدخل "صلاح" في الأزمة لأنه لا يعيش في مصر.

حيث قال "خليك في ليفربول، لا أنت عايش عيشتنا، ولا عايش معانا، ولا بتاكل أكلنا، ولا بتشرب شربنا، احنا بنحبك، أبعد عن القصة دي، أنت مش عارف الدنيا ماشية أزاي".

وقام صلاح بالرد علي "منصور" بنشر صورة علي حسابه الشخصي علي "تويتر"، ظهر فيها أحد جدران منزله يتواجد بها صور للعديد من العلماء والفنانين المصريين، علي رأسهم العالم الجليل دكتور "مصطفي محمود" والعديد من الفنانين علي رأسهم عادل امام، وتوفيق الدقم، وعمر الشريف، وفاتن حمامة.