سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو حتى 2022

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المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جدد عقده مع حتى 2022.

ويتولى سيميوني تدريب أتلتيكو منذ العام 2011، في تجربة حوّل خلالها الفريق تدريجا الى أحد أبرز المنافسين على المستويين المحلي والقاري.

وقاد الأرجنتيني البالغ 48 عاما فريقه الى لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي، ونهائي دوري الأبطال مرتين (2014 و2016)، علما أنه بلغ الدور ثمن النهائي لنسخة هذا الموسم حيث سيلاقي يوفنتوس الإيطالي. كما جعل من القطب الثاني للعاصمة، الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على الدوري الإسباني في الأعوام الـ14 الأخيرة، بانتزاعه لقب الليغا لموسم 2013-2014.

وقال سيميوني في بيان للنادي "المستقبل الذي ينتظرنا حتى 2022 مشجع جدا لكنه سيكون أيضا مليئا بالتحديات"، مضيفا "قررت تجديد عقدي مجددا مع أتلتيكو مدريد لأن آمالي كبيرة بالمستقبل".

ونوه سيميوني بلاعبيه الذين "يبذلون جهدا كبيرا، يركزون على نيل الأفضل. أرى حماسا، أرى شبابا (...) كل هذا يجعلنا ننمو معا كفريق، وأدرك أنه في حال بقيت الأساسات صلبة كما كانت عليه حتى الآن، سنستمر بالطريقة نفسها".

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في ترتيب الليغا هذا الموسم بفارق نقطة واحدة خلف ريال، علما بأنه تراجع الى هذا المركز بعد خسارته "دربي" العاصمة ضد النادي الملكي (1-3) في المرحلة الثالثة والعشرين.

ويحل أتلتيكو ضيفا على رايو فايكانو السبت في المرحلة الرابعة والعشرين.