شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يكشف سبب تعادل الزمالك أمام نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، لكن التوفيق غاب عن الفريق، في تسجيل الأهداف والخروج بالنقاط الثلاث.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، أشار أمير إلى أن التأخير في التغييرات أحد الأسباب في النتيجة غير الجيدة أمام بطل الجزائر، لكننا سوف نحاول خلال اللقاءات المقبلة الفوز وتحقيق الانتصارات من أجل الصعود لدور الـ8 في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكشف المشرف العام أنه سوف يتم عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق، من أجل تصحيح المسار قبل المباراة القادمة، خاصة أن الإدارة طوال الفترة الماضية لم تقصر.

وتعادل الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.