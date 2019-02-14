شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختتم استعداداته لمواجهة الهلال السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى والتى تقام فى الثامنة مساء غد بتوقيت الرياض السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد فيصل بن فهد، فى إطار منافسات دور الثمانية لبطولة زايد للأندية العربية. وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة المران الأخير لزعيم الثغر والوقوف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة لتذليل كافة الصعاب أمام الجهاز الفنى واللاعبين، فى محاولة منه لفرض المزيد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى لقاء العودة على استاد برج العرب يوم 25 فبراير الجارى بالإضافة لدعمه ومؤازرته للفريق من مقصورة استاد فيصل بن فهد.

من جانبه أكد حلمى طولان المدير الفنى للفريق أن اللاعبين كلهم عزيمة وإصرار على تقديم مباراة طيبة تكلل بنتيجة إيجابية، وأن نادى الاتحاد الذى سبق له الإطاحة بالترجى التونسى والزمالك من نفس البطولة قادر على الإطاحة بالهلال السعودى، على الرغم من قوة الفريق الاسيوى التى لا يستهان بها على الإطلاق حيث يضم كوكبة من أبرز نجوم العالم ويعد بمثابة منتخب وليس مجرد فريق. ووجه حلمى طولان الشكر لمجلس إدارة نادى الاتحاد الذى نجح خلال الانتقالات الشتوية فى ضم 11 لاعبا لدعم صفوفه. وطالب طولان خلال المؤتمر الصحفى قبل المباراة والذى أقيم بفندق الإقامة بالعاصمة السعودية الرياض الجماهير السكندرية بضرورة التروى والانتظار قبل الحكم على الصفقات الجديدة التى أبرمها نادى الاتحاد فى الميركاتو الشتوى، وأشار إلى أن هناك صفقات تحتاج إلى وقت كاف حتى تتأقلم وتنسجم مع الفريق وخاصة المحترفين، وضرب طولان المثل بفلافيو مهاجم الأهلى الأسبق الذى أخذ فترة حتى تأقلم مع فريقه بالإضافة إلى المحترف المغربى وليد أزارو لاعب الاهلى الذى قوبل بهجوم شديد حتى لمع نجمه مع فريقه. وطالب فى نهاية حديثه الجماهيرالمصرية بالمملكة بالحضور إلى ملعب المباراة ومؤازرة فريقه الذى يمثل الكرة المصرية فى مواجهة نظيرتها السعودية، مؤكدا أن لديه تجربة سابقة مع فريق سموحة السكندرى الذى واجه أعتى الأندية الافريقية ورغم ذلك لم يخسر أمامها على الإطلاق، وأن كل ما يهدف إليه هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى لقاء العودة ببرج العرب، مشيرا إلى أنه يثق تماما فى التحكيم العربى وقدرته على الخروج بالمباراة بصورة مشرفة.

من جانبه أكد المهندس محمد مصيلحى أن فريقه يسعى بكل ما يملك إلى تمثيل مصر بصورة مشرفة تليق باسم الاتحاد السكندرى وجماهيره العريضة، وأنه قادر على تقديم عرض طيب أمام واحد من أقوى الأندية السعودية والعربية والاسيوية على الإطلاق. وقدم رئيس نادى الاتحاد الشكر إلى مسؤولى الهلال السعودى الذين وافقوا على زيادة حصة الاتحاد من التذاكر من ألف إلى 1623 تذكرة لمنح الفرصة للجماهير المصرية لمؤازرة زعيم الثغرويبلغ سعر التذكرة الواحدة 30 ريالا سعوديا.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة على صعوبة مواجهة الهلال السعودى غدا وقال إن فريقه يعانى من 4 إصابات عضلية ويتمنى أن يتخلص منها الجهاز الطبى قبل الموقعة المصيرية.

وأضاف: «الهلال فريق كبير وأشبه بمنتخب العالم، حيث يضم 4 لاعبين بمنتخب السعودية إضافة إلى جوفينكو لاعب يوفنتوس وسوريانو القادم من برشلونة والهداف الفرنسى جوميس بخلاف المدير الفنى المميز زوران ماميتش».

وواصل: «نتمنى تقديم مباراة تليق بنا وتحقيق نتيجة إيجابية، طموحاتنا بلا حدود، فالاتحاد أزاح الترجى حامل اللقب والزمالك أحد المرشحين للفوز بالبطولة». وأشار مدير الكرة بالاتحاد: «مدرب الفريق حلمى طولان استعد لمواجهة الهلال نفسيا وفنيا، حيث اصطحبنا جميع اللاعبين للتأكيد على أهمية اللقاء، أما فنيا نحضر لفريق كبير، لا أحد يلعب على الخسارة، إذا فكرنا فى التعادل سنخسر».

وأضاف أن هناك سيناريو للمدير الفنى يحاول اللاعبون تنفيذه، فالكبير بمجهوده وأدائه فى الملعب، ففى مباراة الهلال والزمالك، وصل الفريق السعودى كثيرا إلى مرمى الزمالك فى أول 10 دقائق وتوقع الكثيرون خسارة ثقيلة للزمالك إلا أن حمدى النقاز سجل هدفا وتغير سيناريو اللقاء ليفوز الزمالك بكأس السوبر المصرى السعودى، وهو السيناريو ذاته الذى نأمل فى تنفيذه.