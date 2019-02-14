المصرى يستعد لمواجهة الأهلى بمعسكر مغلق

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، دخول اللاعبين فى معسكر مطول فى برج العرب، قبل مواجهة الأهلى المقررة يوم 22 فبراير الجارى، والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز، لرغبتة فى تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة التى يسعى جلال لتجاوزها لتكون دفعة قوية للاعبين لاستكمال الدورى بقوة، فضلا عن كونها مواجهة خاصة بين الفريقين وتنتظرها الجماهير لما تمثله من تحد، وتشهد ندية وحماسا كبيرا من اللاعبين، فيما بدأ أحمد بوسكا، حارس مرمى الفريق، البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق، وذلك بعد إصابة اللاعب بجزع فى رباط الركبة خلال المباراة الودية للفريق التى جمعته قبل نحو عشرة أيام بشقيقه المريخ البورسعيدى.

من جهته، قال الدكتور هشام مصطفى إن اللاعب سيخضع لبرنامجه التأهيلى لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ المشاركة فى التدريبات التخصصية تحت إشراف مدربه الكابتن مصطفى كمال لنحو ثلاثة أسابيع أخرى، وهى الفترة التى سيتم تقنين كافة التدريبات خلالها حرصاً على سلامة الحارس.

من ناحية أخرى، قام وفد من الشركة الفرنسية صاحبة الحقوق التسويقية لبطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الثانية والثلاثين، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بجولة تفقدية باستاد النادى المصرى، وذلك للتأكد من جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات البطولة، حيث كان فى استقبال الوفد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصرى، المشرف على ملف تطوير الاستاد، وإبراهيم شتا، المدير التنفيذى للنادى، وعدد من مديرى إدارات النادى. ورافق الوفد الفرنسى خلال جولته عدد من ممثلى الشركة الراعية للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث عاين الوفد كافة مرافق الاستاد، خاصة المتعلقة منها بعملية النقل التليفزيونى للمباريات والمركز الإعلامى وقاعة المؤتمرات الصحفية، وكذا المكان المخصص لمقصورة الصحفيين بالمدرج البحرى للاستاد.