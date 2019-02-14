شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة» توتنهام أمام دورتموند تغزو الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإنجليزية بالفوز الكبير الذى حققه فريق توتنهام على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3 /0، مساء أمس الأول، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

البداية جاءت مع صحيفة «ديلى إكسبريس»: «سوبر توتنهام.. فريق بوكيتينو يدمر دورتموند فى أرض الأحلام»، وعنونت صحيفة «جارديان» عددها الرياضى: «فى مهب الريح»، مضيفة: «لعبة فيرتونخن الطائرة تقود توتنهام لأخذ المبادرة».

وكان العنوان الرئيسى لصحيفة «ميرور»: «سهل مثل سون، اثنان، ثلاثة»، وأضافت: «توتنهام المبدع يعصف بعمالقة ألمانيا».

فيما سلطت الصحف الألمانية الضوء على السقوط المدوى لبوروسيا دورتموند أمام توتنهام، حيث عنونت صحيفة «كيكر»: «إفلاس فى ويمبلي»، وذلك فى إشارة للهزيمة المذلة لأسود الفيستيفال على ملعب ويمبلى، الذى احتضن المباراة.

أما صحيفة «بيلد» فجاءت بعنوان «إفلاس محير فى ويمبلي»، فى إشارة لعدم ظهور دورتموند بمستواه المعهود وسقوطه بثلاثية أمام السبيرز. بينما حمل غلاف صحيفة «راندوش» عنوان «دورتموند يخسر 3/0 فى توتنهام».

ولم يختلف الحال على صدر غلاف صحيفة «ويست بوست»، التى جاءت بعنوان «هزيمة مريرة لدورتموند». وجاءت صحيفة «واز» بعنوان مماثل: «هزيمة كبيرة لدورتموند»، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان فى الخامس من مارس المقبل بجولة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

من جانبه، فضل الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، الجزم بالتأهل إلى الدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا، رغم اعترافه بثقل النتيجة التى حققها فريقه على ضيفه الألمانى بوروسيا دورتموند.

وقال بوكيتينو: «السبيرز» قطع شوط كبير فى بطولة دورى أبطال أوروبا بعد التغلب على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-0، مساء الأربعاء، على ملعب ويمبلى فى ذهاب ثمن نهائى المسابقة. وأضاف: «بالطبع أشعر بسعادة كبيرة، الفريق قدم أداء رائعا، ولكننا قطعنا نصف الطريق فقط». وتابع: «النتيجة كبيرة، ولكن عندما تواجه خصما مثل دورتموند، فعليك احترامه والتفكير فى خوض مواجهة الإياب بعقلية الفوز، الجميع سعيد، ولكن هناك عملا كبيرا ينتظرنا».

وأتم: «لقد حققنا نتيجة كبيرة اليوم، وهناك بعض الأشخاص سيقولون إننى اتخذت قرارات عظيمة، وإننى أفضل مدرب فى العالم، ولكن هذا لن يجعل منى عبقريا».

فيما أكد السويسرى لوسيان فافر، المدير الفنى لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى، أن الهدف الأول الذى سجله توتنهام الإنجليزى كان بمثابة هدية للفريق اللندنى، معتبرا أنه منحه الفرصة للعودة للمباراة والفوز بفارق كبير.

وقال «فافر» فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم: «لعبنا جيدا فى الشوط الأول، ولم ينجحوا فى صناعة الكثير من الفرص، دافعنا جيدا وهاجمنا بشكل جيد أيضا». وأضاف: «بعد ذلك، خسرنا الكرة كما أرادوا، ولعبوا كرة عرضية مباشرة، وسجلوا الهدف الأول، ولسوء الحظ كان ذلك هدية بالنسبة لهم». وأتم: «هناك بعض الفترات فى الموسم حين لا تسير الأمور بشكل جيد، ونحن فى تلك الفترة، نحتاج إلى تحليل الأمور والعمل الجاد لتفادى وتصحيح هذه الأخطاء».