شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن الأهلي في مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء الإنتاج الحربي للإصابة.
ويعاني صالح جمعة من الإصابة في العضلة الضامة، ويشارك في التدريبات التأهيلية بالنادي في الوقت الحالي، إلى جانب تدريبات الكرة بشكل جزئي.
وأوضح المصدر أن صالح جمعة يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية، يوم الأحد أو الإثنين، عقب اللقاء المقبل أمام الإنتاج الحربي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء بعد غد السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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