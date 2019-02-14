غرامات رادعة لمدرب قام بإتهام رئيس الإتحاد الجزائري بالفساد

قامت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، بمعاقبة المدرب المساعد لنادي أولمبي المدية كمال حركابي، بالإيقاف لعام كامل مع تغريمه ألفي دولار، بدعوى "إخلاله بواجب التحفظ"، و" الاساءة والمس بشرف رئيس الاتحاد الجزائري للعبة"، و"مخالفته للوائح دوري المحترفين".

كان حركابي قال لوسائل الإعلام عقب خسارة فريقه صفر / 1 أمام ضيفه شباب بلوزداد يوم السبت الماضي بالدوري الجزائري، بأن أولمبي المدية يتعرض لضغوطات ومضايقات لكون رئيسه رفض قبل سنوات طلبا للرئيس الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عندما كان رئيسا لنادي أتلتيك بارادو، يخص التلاعب بنتائج إحدى المباريات.

وتبرأت إدارة أولمبي المدية من تصريحات حركابي وتقدمت باعتذاراتها لكل الأطراف التي مستها هذه التصريحات.

ومثل حركابي، أمام لحنة الانضباط أمس الأربعاء، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة اليه، وطلب الصفح لأنه "كان في حالة غضب على حكام المباراة".

يذكر أن أولمبي المدية يحتل المركز الثالث عشر (الرابع من القاع) حاليا في ترتيب الدوري الجزائري.