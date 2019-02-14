فيديو.. أحمد كوكا يحرز هدفا في أول 10 دقايق أمام دينامو كييف في الدوري الأوروبي

قام النجم المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني بإحرازهدفًا رائعًا لصالح فريقه أمام دينامو كييف في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي على ملعب كارايسكاكيس.

وحصل كوكا على تمريرة من كوستاس فورتونيس في الدقيقة التاسعة وتخلص من مدافع دينامو كييف بمراوغة رائعة ثم صوب كرة يسارية قوية سكنت الشباك.

ويعد هدف كوكا الثاني له في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، والسابع في مختلف المسابقات منذ الانضمام لأولمبياكوس في بداية الموسم الحالي.