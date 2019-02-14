التعاون يعمق جراح أحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حقق فريق التعاون، فوزاً عريضاً على ضيفه أحد بنتيجة 4-0، اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، لحساب الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتوج مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم أفضليته في اللقاء، بتسجيل هاتريك في الدقائق 14، 30، 55، وجاء الهدف الرابع لأصحاب الأرض من إمضاء المحترف الكاميروني توامبا في الدقيقة 84، عن طريق ركلة جزاء.

وعمق التعاون جراح أحد بالخسارة، حيث تجمد رصيد الضيوف عن النقطة 12 في مؤخرة الترتيب، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 33 في المركز الخامس.