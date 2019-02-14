شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يُهنئ الزهراني لاعب المنتخب لـ«ذوي الإعاقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

هنَّأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لاعب المنتخب السعودي لذوي الإعاقة الحركية والبتر جمعان الزهراني، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية لسباق ٢٠٠ متر في دورة الألعاب العالمية في الشارقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «أُبارك للبطل جمعان الزهراني تحقيقه فضية سباق 200 متر بدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية في الشارقة.. ألف مبروك يا بطل».

كما هنّأت الهيئة العامة للرياضة اللاعب الزهراني بهذا الإنجاز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».