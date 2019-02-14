الشوط الأول.. سموحة يتعادل سلبيًا مع بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مجريات مباراة سموحة وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم خطوة بيراميدز على فترات.

وحال انتهاء المباراة بالتعادل سيرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 43، في المركز الثاني وكذلك سيرتفع رصيد سموحة للنقطة 26 في المركز الثامن.

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