شكرا لقرائتكم السبت .. لجان أمم أفريقيا تجتمع للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد رؤساء اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا التي تنتظمها مصر في 21 يونيو المقبل، أول اجتماع لهم بعد غد السبت ، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة قد اتفقوا على تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، ويضم:

د / محمد سلطان اللجنة الطبية

لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات

لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات

لواء حسام ناجي لجنة الأمن

مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة

عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين

محمد كامل لجنة التسويق

ياسر فتحى لجنة القانونيه

كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية

طارق كمال لجنة المراسم

تامر غنام لجنة المالية

أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات

أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية

أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي