شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 بيل يواجه خطر الإيقاف 12 مباراة في الليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة جيرونا يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى، بعد الفوز الذى حققه الفريق أمس على مضيفه اياكس الهولندى 2-1 فى إطار ذهاب الدور ثمن النهائى دورى أبطال أوروبا.

بيل يواجه خطر الإيقاف 12 مباراة فى الليجا



أدان الاتحاد الاسبانى لكرة القدم الإشارة الاستفزازية التى قام بها الويلزى جاريث بيل لجمهور اتلتيكو مدريد بعد تسجيلة هدف فى الديربي الاخير فى "واندا متروبوليتانو" ، وسيتم النظر فى العقوبة من قبل لجنة العقوبات والتى ستكون ايقاف من أربع الى اثنى عشر مباراة.



جاريث بيل

منح ريال مدريد قرضا بـ 575 مليون يورو لتجديد البيرنابيو



ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه تم منح ريال مدريد بالفعل القرض اللازم لتجديد ملعب السانتياجو بيرنابيو، عن طريق عدد من البنوك الأمريكية والتى وافقت على إعطاء ريال مدريد قرضا بـ 575 مليون يورو.

واضافت الصحيفة أنه حسب ما قالت "الكونفيدينشيال" يوم 15 أكتوبر، كان بنك "JP Morgan" المرشح الأول ليكون المُمَوّل الرئيسي لـريال مدريد، العملية كانت مهمة حيث قام مدير البنك جيمس ديمون شخصياً بزيارة فلورينتينو بيريز للتعبير عن الأهتمام في دخول الصفقة.

بينما ينتظروا إغلاق شروط الائتمان النهائية، قَدّر ريال مدريد أنهم سيقوموا بدفع التمويل لمدة 30 عاما، مع فائدة 2.5%، هكذا قدّر ريال مدريد انهم سيقوموا بدفع 25 مليون يورو سنوياً ليقوموا بتسديد القرض.



البرنابيو

راموس يواجه خطر التعرض لعقوبة إضافية مع ريال مدريد فى دوري الأبطال



يواجه سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، خطر الإيقاف مباراة إضافية، ما قد يحرمه من الظهور في ذهاب دور الثمانية، بدوري أبطال أوروبا، إذا تأهل الفريق الإسباني.

وجاء ذلك بعدما أقر قائد ريال مدريد، بأنه تعمد الحصول على إنذار، خلال الانتصار (2-1) على أياكس، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16.

وقد حصل راموس على بطاقة صفراء، في الدقيقة 89، وهي الثالثة له في دوري الأبطال، ما يعني إيقافه عن مباراة العودة.

وإذا تأهل الفريق الملكي إلى دور الثمانية، فإن صفحة المدافع الإسباني ستكون بيضاء، خلال المراحل الأخيرة من المسابقة.

لكن في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قال راموس إنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء، وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وقد يحصل بسبب ذلك على عقوبة إيقاف لمباراة إضافية.

وأبلغ راموس الصحفيين "بالنظر إلى النتيجة، فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا.. كان شيئا سيطر على تفكيري، لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وقررت القيام بذلك".

وحاول الدولي الإسباني، الذي كان يخوض مباراته الـ600 مع ريال مدريد، التراجع عن تصريحاته عبر تغريدتين على تويتر، عبر فيهما عن أسفه لغيابه عن مباراة الإياب.

وكتب راموس "في كل مباراة هناك دائما الكثير من التوتر، ويتعين عليك أن تتخذ القرار في أجزاء من الثانية.. أفضل شيء الليلة كانت النتيجة، لكن الشيء السيئ أنني سأغيب عن مباراة الإياب، بسبب لحظة واحدة في اللقاء".

وتابع "أرغب في التوضيح، غيابي يؤلمني أكثر من أي شخص، لم أتعمد الحصول على إنذار.. سأشجع فريقي من المدرجات مثل أي عاشق للنادي، من أجل بلوغ دور الثمانية".

وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة، في الموسم الماضي، داني كارفاخال، زميل راموس، لتعمده الحصول على إنذار في دور المجموعات، أمام أبويل نيقوسيا.

واتهمت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي المدافع "بتلقي الإنذار عن عمد"، وأوقفته في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بوروسيا دورتموند، وكذلك عن مباراة ذهاب دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان.



سيرجيو راموس

فينيسيوس يكشف دور بنزيما فى مساعدته على التألق فى ريال مدريد



أكد لاعب فريق ريال مدريد الأسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أن زميله في الفريق كريم بنزيما يفعل كل شئ لمساعدته على التحسن.

جاء ذلك في تصريحات للاعب البرازيلي بعد فوز فريقه مساء الأربعاء على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي (1-2) في المباراة التي احتضنها ملعب (يوهان كرويف أرينا) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس، الذي صنع هدف الافتتاح لكريم بنزيما، "بنزيما يساعدني كثيرا منذ اليوم الأول لي في ريال مدريد، أفعل ما بوسعي للتطور وصناعة الأهداف، وهو يفعل كل شيء لمساعدتي على التحسن".

وأثنى صاحب الـ18 عاما على "روح وشخصية" الفريق في مباراته أمام أياكس، وهو ما ساعده على العودة من أمستردام بنتيجة إيجابية.

وأضاف "عانينا كثيرا، ولكن يجب أن نعاني من أجل الفوز بدوري الأبطال، والفريق مستعد لهذه البطولة، الأمور كانت أفضل في الشوط الثاني، الأهم هو تحقيق الانتصار".