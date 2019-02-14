شكرا لقرائتكم صحيفة ليفربول تسخر من رغبة يوفنتوس في ضم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إندهاشها الشديد من التقارير الصحفية التي تتحدث حول رغبة نادي يوفنتوس الايطالي في الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية ذكرت في وقت سابق، أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل بعد الحصول على موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي حيث ينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ 200 مليون يورو.

وسخرت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول من التقارير الواردة من إيطاليا على طريقتها الخاصة وقالت "العالم يحتفل بعيد الحب يوم الخميس، لكن يبدو أن كذبة أبريل يأتي مبكراً في إيطاليا".

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول ليس لديه نية للتخلي عن خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما وأن النجم المصري قام بتجديد تعاقده مع النادي الصيف الماضي.

وسبق ونجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى.