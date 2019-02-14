شكرا لقرائتكم جمعان الزهراني يحقق فضية 200 متر في "الألعاب العالمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق جمعان الزهراني، لاعب المنتخب السعودي لذوي الإعاقة والبتر، ميدالية فضية في سباق 200 متر ضمن دورة الألعاب العالمية المقامة في الشارقة الإماراتية.

وتنطلق منافسات المبارزة بسيف الشيش لتحت 17 و23 عاما يوم الخميس في البطولة نفسها حتى يوم السبت القادم. وكانت قد بدأت دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في العاشر من فبراير الحالي وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، جمعان بعد تحقيقه فضية سباق 200 متر.