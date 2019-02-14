علي جبر ومحمد رزق يساندان «بيراميدز» من المقصورة الرئيسية

اليوم الجديد
ظهر نجما فريق "بيراميدز" علي جبر ومحمد رزق في المقصورة الرئيسية للملعب.
ويخوض بيراميدز مباراة مهمة مع سموحة، ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز، التي انطلقت في السابعة والنصف من مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوي.
وغاب "جبر" عن لقاء فريقه مع النادي السماوي بسبب نيله أكثر من بطاقة صفراء.
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