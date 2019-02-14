شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على المقاصة بثنائية في الدوري المصري والان مع التفاصيل
تقدم محمود وادي للمصري في الدقيقة 2، وضاعف أوستن أوموتو النتيجة في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء 2-0 لصالح المصري.
بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة 28 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 31 نقطة في المركز الرابع.
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