شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على المقاصة بثنائية في الدوري المصري والان مع التفاصيل

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري.

الخليج 365-

تقدم محمود وادي للمصري في الدقيقة 2، وضاعف أوستن أوموتو النتيجة في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء 2-0 لصالح المصري.

بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة 28 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 31 نقطة في المركز الرابع.

