شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة أمام بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن عادل عبد الرحمن المدير الفني لنادي سموحة عن تشكيل فريقه امام بيراميدز، والمقرر لها في السابعة والنصف، في إطار منافسات الأسبوع 22 للدوري المصري. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد ابو جبل خط الدفاع: السيد فريد - محمود عزت - محمود منصور - كريم يحيي. خط الوسط:محمود سيد - احمد مصطفى - شيخ بامبا. خط الهجوم: حسام حسن - عمرو بركات - اوميدا اوكري. ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد25 نقطة.

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