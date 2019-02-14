شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيتيجي: قرار إقالتى من ريال مدريد غير عادل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي ريال مدريد السابق، عن الأيام العصيبة التي عاشها بعد رحيله من منتخب إسبانيا وريال مدريد.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "بعد رحيلي عن ريال مدريد، لم أتفوه بأي كلمة ضد الفريق أو الإدارة".

وأضاف: "مررت بوقت عصيب بعد إقالتي من الفريق، لأن القرار كان مفاجئاً وغير عادلاً".

وتابع: "في ريال مدريد، لم أحصل على الوقت الكافي لتطبيق أفكاري، وهذا الوصف الأفضل لتلك الفترة مع هذا النادي".

وبالحديث عن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم الماضية قال: "كانت صدمة شديدة، ولم أتحدث مع أحد خلال رحلة عودتي من موسكو إلى مدريد".

وأكمل: "لم أنم جيداً بعد معرفتي بالقرار من الاتحاد الإسباني، بعدما كنت قريباً من قيادة المنتخب في كأس العالم الآن أعود من جديد إلى مدريد وأحصل على مهمة جديدة مع فريق جديد".

وإختتم لوبيتيجي حديثه قائلا "أحترم المدرب الجديد لريال مدريد، اللاعبين وأحبهم بالفعل كانوا يعاملوني بشكل جيد خلال تواجدي معهم".