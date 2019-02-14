شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالقوة الضاربة أمام سموحة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

كشف رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز عن التشكيلة الرسمية لفريقه في مباراة سموحة، ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز . الخليج 365- وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، رجب بكار، عمر جابر، عمر ميداني، جون سيفوينتس، كينو، عبدالله السعيد، عمر خربين، كريستيان بينافينتي.

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