شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني حتى 2022 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أعلن نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق حتى عام 2022.
وحقق سيميوني العديد من الإنتصارات فى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني منذ وصوله في عام 2011، حيث حقق الليجا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وبالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهم على يد الجار ريال مدريد.
وكانت تسعى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد، مثل إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
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