شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يكشف موقف ميسي والان مع التفاصيل
وقال فالفيردي لصحيفة آس الإسبانية إن ميسي بخير وجاهز للمشاركة ولايمكن حرمانه من اللعب وهو معافى مع برشلونة.
وأضاف فالفيردي أن ميسي يتدرب بشكل مثالي، ولكن أومتيتي وضعه مختلف ونحتاج لاختباره في الأيام المقبلة لمعرفة قدرته على المشاركة مع الفريق.
وعن الهدف الملغي لفريق أياكس أمام الريال قال: ليس لدي أي فكرة عما إذا كان هدف أياكس صحيح أم لا، لست قلقاً من ريال مدريد أو أي فريق آخر نحن ننظر لأنفسنا فقط.
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