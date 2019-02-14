انت الان تتابع المظاليم.. مفاجأة أبي صقل وتعادل سيراميكا وفوز الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

شهدت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم الخميس، العديد من المفاجآت، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين الفوز على نظيره منتخب السويس بثنائية نظيفة، وفرض فريق أبي صقل الذي لم يحقق أي فوز خلال البطولة، التعادل السلبي على نظيره الترسانة، وعلى ملعب دمياط حقق فريق مصر فوزًا ثمينًا على دمياط بهدفين نظيفين، أحرز هدفي اللقاء لصالح مصر مصطفى سلطان، ومحمد رمضان، ليرفع مصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دمياط عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

حقق فريق القناة فوزاً ثميناً على نظيره الزرقا، بهدفين لهدف، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 19 نقطة في المركز العاشر. وحقق جمهورية شبين الفوز على منتخب السويس، بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد السويس عند 18 نقطة في المركز