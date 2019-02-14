انت الان تتابع المنصورة يعود لطريق الانتصارات وطنطا يخطف فوزا ثمينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

شهدت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم الخميس، كثيرًا من المفاجآت، إذ عاد فريق المنصورة إلى طريق الانتصارات بالفوز على نظيره الجزيرة، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في مطروح، سجل هدفي الضيوف إسلام سولاري، ومحمد رجب هريسة، ليقفز المنصورة إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما ظل الجزيرة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة غزل ودمنهور، الذي ظل في الصدارة برصيد 34 نقطة، وابتعد الغزل عن المنافسة بعدما جاء في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وحقق طنطا فوزًا ثمينًا على نظيره كفر الشيخ، بهدف نظيف، ليرفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى 32 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كفر الشيخ عند 19 نقطة في المركز العاشر. واكتسح الأوليمبي نظيره سيدي سالم، بخمسة أهداف لهدف، ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الثاني عند 7 نقاط