المصري يعود للانتصارت في الدوري عبر بوابة المقاصة

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تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل هدفي الفريق البورسعيدي، محمود وادي، وأوستين مامتشي، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 29 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمّد رصيد الفريق الفيومي بقيادة طلعت يوسف عند 31 نقطة في المركز الخامس.

بداية المباراة جاءت سريعة وعكس المتوقع، بعدما نجح فريق المصري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من اللقاء، بعدما استقبل المهاجم الفلسطيني محمود وادي عرضية من الجهة اليمنى، بتصويبة من داخل منطقة الجزاء على يسار أحمد عادل عبد المنعم، وسط مشاهدة دفاع المقاصة. بعد الهدف هدأت المباراة، وانحصر اللعب