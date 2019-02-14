انت الان تتابع المظاليم (1).. أسوان يواصل تصدر مجموعة الصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
شهدت نتائج المجموعة الأولى "الصعيد"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني، فوز فريق أسوان على نظيره الألمنيوم بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ليواصل الفريق الجنوبي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 44 نقطة، بينما تجمّد رصيد الألمنيوم 23 نقطة في المركز الثامن. وتعادل فريق بني سويف مع نظيره فريق الإعلاميين بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ورفع الإعلاميين رصيده للنقطة للنقطة 29 في المركز الخامس.
وحقق فريق تليفونات بني سويف فوزا مهما على نظيره النصر للتعدين، بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثالث بينما تجمّد رصيد التعدين عند 21 نقطة، في المركز الـ9. وتعادل فريق المنيا مع نظيره سوهاج سلبيا، ليرفع رصيده للنقطة 30، ورفع سوهاج رصيده للنقطة 23 في المركز الـ7ا. وحقق فريق تحرير أسوان
وحقق فريق تليفونات بني سويف فوزا مهما على نظيره النصر للتعدين، بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثالث بينما تجمّد رصيد التعدين عند 21 نقطة، في المركز الـ9.
وتعادل فريق المنيا مع نظيره سوهاج سلبيا، ليرفع رصيده للنقطة 30، ورفع سوهاج رصيده للنقطة 23 في المركز الـ7ا.
وحقق فريق تحرير أسوان فوزا غاليًا على نظيره ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورفع الأول رصيده للنقطة 17 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد ديروط عند 26 نقطة، في المركز الـ6.
وفاز مركز شباب ملوي على نظيره الوليدية بهدف نظيف، تجمد رصيد الأول عشرة نقاط يحتل بهم في المركز الأخير، بينما رفع الوليدية رصيده للنقطة 13 في المركز الـ13.
وتعادل فريق طهطا مع فريق الفيوم سلبيا، ورفع الأول رصيده للنقطة 19 في المركز العاشر بينما رفع الفيوم رصيده للنقطة 17 في المركز الـ11.
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