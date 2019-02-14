لوتارو بديلا لايكاردي لقيادة هجوم إنتر في موقعة رابيد فيينا

أعلن المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لوتشيانو سباليتي، تشكيل النيراتزوري لمواجهة مضيفه رابيد فيينا النمساوي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وتشهد قائمة إنتر ميلان، غياب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على خلفية أزمة تجديد تعاقده مع النيراتزوري، وقرار الإدارة المفاجئ بسحب شارة القيادة من اللاعب، ونقلها إلى الحارس سمير هاندانوفيتش. وجاء تشكيل إنتر ميلان في مباراة فيينا، كالتالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. الدفاع: دي فري - سيدريك - أسامواه - ميراندا. الوسط: فيتشينو - فاليرو - ناينجولان. الهجوم: بوليتانو - لوتارو مارتينيز - بيريسيتش. وعلى الجانب الآخر، جاءت تشكيلة رابيد فيينا، كالتالي: حراسة المرمى: ستريبنجير. الدفاع: بوتسمان - سونليتنر - هوفمان - بولينجولي. الوسط: ثورنولد - جراهوفاك - لجوبيتششي - إيفان. الهجوم: إسشواب - بيريشا.

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