التشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة

أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز في أول مباراة له مع بيراميدز الذي تم تعيينه خلفاً للمدرب حسام حسن الذي تم إقالته بعد التعادل مع الزمالك (3-3).
ويلعب بيراميدز بطريقة (4-1-4-1) بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع:رجب بكار، أحمد أيمن منصور، عمر ميداني، عمر جابر
خط الوسط: نبيل عماد (دونجا)
رباعي ما قبل المهاجم: كينو، بينافينتي، عبد الله السعيد، عمر خربين
المهاجم: جون سيفونتي
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