شكرا لقرائتكم لوبتيغي: كنت أتمنى تدريب ريال مدريد لفترة أطول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح يولن لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق أنه لا يمانع تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن الأجواء في الملاعب الإنجليزية تبهره.

ومر لوبتيغي بموسم صعب في 2018 حيث أقاله منتخب إسبانيا قبل كأس العالم مباشرة لإعلانه التعاقد مع ريال مدريد الذي استغنى عن خدماته بعد مرور ثلاثة أشهر من الموسم الجديد لتراجع النتائج.

وأبلغ لوبتيغي الذي درب فقط في إسبانيا والبرتغال هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أي مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحا على المستقبل. لكن إذا كان لي الاختيار فانني أفضل التدريب في أفضل المسابقات، الدوري الإنجليزي مسابقة رائعة. عندما تشاهد مباراة في إنجلترا تبهرك الأجواء حيث يسود الاحترام للاعبين والمدربين. هو أمر بالغ الأهمية وأرغب في الاستمتاع بهذه الأجواء، بالطبع الدوري الإسباني مسابقة رائعة أخرى ينافس فيها لاعبون ومدربون بارزون. سنرى ما الذي سيحدث.

وأقيل لوبتيغي من تدريب ريال مدريد بعد خسارة مذلة 5-1 أمام برشلونة في ملعب كامب نو تركت الفريق في المركز التاسع بالدوري الاسباني لكن المدرب لا يشعر بأي ضغينة ضد ناديه السابق.

وأضاف: أكن كل الاحترام للمدرب الجديد سانتياغو سولاري وجهازه الفني المعاون وأيضا للاعبين. عاملوني بشكل رائع، لن أذكر أي كلمة سيئة عن ريال مدريد. تدريب هذا النادي فرصة عظيمة لأي مدرب. كنت أتمنى أن تسمح لي الفرصة بتدريبه لوقت أطول لكن يجب أن أتطلع إلى المستقبل.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في الدوري بعد 23 مباراة متأخرا بست نقاط عن برشلونة المتصدر.