شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج دوري 99.. الزمالك يخسر بخماسية والأهلى يفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج الأسبوع الـ21 لدورى الجمهورية مواليد 99 عن فوز الأهلى على حرس الحدود بهدف دون رد ، وخسارة الزمالك بخماسية نظيفة أمام النجوم.

بينما أسفرت باقي النتائج عن فوز بيراميدز على الداخلية 4 / 2 و الإنتاج الحربى على الجونة 1 / 0 ، الاتحاد السكندرى على المصري 3 / 1.

كما فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة بهدف ، وتعال إنبي مع المقاولون 2 / 2 و تعادل طلائع الجيش مع سموحه 1 / 1.

نتائج دورى 99