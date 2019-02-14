تعرف على نتائج دوري 99.. الزمالك يخسر بخماسية والأهلى يفوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج الأسبوع الـ21 لدورى الجمهورية مواليد 99 عن فوز الأهلى على حرس الحدود بهدف دون رد ، وخسارة الزمالك بخماسية نظيفة أمام النجوم.
بينما أسفرت باقي النتائج عن فوز بيراميدز على الداخلية 4 / 2 و الإنتاج الحربى على الجونة 1 / 0 ، الاتحاد السكندرى على المصري 3 / 1.
كما فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة بهدف ، وتعال إنبي مع المقاولون 2 / 2 و تعادل طلائع الجيش مع سموحه 1 / 1.
نتائج دورى 99
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