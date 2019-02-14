صور.. النجوم يهزم الزمالك 5 / 0 فى مواجهة الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق النجوم إف سى مواليد 99 على نظيره الزمالك، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب نادى النجوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



النجوم يهزم الزمالك 5 / 0 فى مواجهة الناشئين

وسجل خماسية النجوم كلا من: محمود دياسطى "هدفين"، محمود صابر "هدف"، محمد أسامة "هدف"، أحمد رفعت "هدف".



النجوم يهزم الزمالك 5 / 0 فى مواجهة الناشئين

ويتكون الجهاز الفنى للنجوم من محمد سعيد مدير فنى، عبد السلام نجاح مدرب، مصطفى سليمان مدرب حراس، ممدوح العزاوي إدارى للفريق.