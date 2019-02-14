المصرى يتقدم على المقاصة بهدف مبكر فى الشوط الأول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى ومصر المقاصة، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف دون رد سجله محمود وادى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز، يحتل مصر المقاصة قبل مواجهة المصرى، المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حصدها من 21 مباراة بينما يحتل الفريق البورسعيدى المركز السابع برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.

فى الدقيقة الثانية، سجل محمود وادى هدف تقدم المصرى بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على يسار أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة، وواصل الفريق البورسعيدى هجماته بحثاً عن تعزيز التقدم ومن بين المحاولات تسديدة من حسين رجب من داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد من أحمد عادل في منتصف منطقة الجزاء ولكن كرة حسين رجب علت مرمى أحمد عادل.

فى الدقيقة21، جاءت أول فرصة حقيقية لمصر المقاصة عن طريق إنفراد من جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى ولكنه تأخر فى التسديد فصوب كرة أبعدها أحمد مسعود بالقدم لتعود إلى باولن فوافي الذى قام بالتصويب أعلى مرمى المصرى وسط لعب تعاونى بعد ذلك من الفريقين وفى الدقيقة 33 سقط ميدو جابر داخل منطقة جزاء المصرى مطالبا باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أشهر له إنذار أصفر بداعى التمثيل وواصل المقاصة محاولاته بحثا عن إدراك التعادل وكان أخطر الفرص للفريق الفيومى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق رأسية من جون أنطوى ولكن تصدى لها أحمد مسعود حارس المصرى ليحافظ على تقدمه فريقه.