سوبر كورة.. صاحب هدف نصر حسين داى القاتل تخصص تسجيل في الزمالك وجنش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الجزائري فوزي يايا لاعب نصر حسين داى، تخصص تسجيل أهداف في شباك فريق الزمالك، بعد إحرازه هدف التعادل القاتل لفريقه، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، خلال منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .
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