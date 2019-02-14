شكرا لقرائتكم خبر عن التعادلات تسيطر علي نتائج الكبار بمجموعة القاهرة فى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت التعادلات علي نتائج المجموعة الثانية فى الأسبوع الثامن عشر بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها اندية القاهرة والقناة بعد تعادل سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لاشئ مع المريخ البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب في الوقت الذي فشل فيه الترسانة فى تحقيق الفوز فى اللقاء الثاني له على التوالى مكتفيا بنقطة التعادل أمام أبي صقل .

ونجح سمير كمونة في تحقيق أول ثلاث نقاط له مع جمهورية شبين وذلك بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل لاشئ علي فريق منتخب السويس ليضع فريق منتخب السويس قدما في دوري القسم الثالث، بينما نجح فريق القناة في تحقيق فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف علي فريق الزرقا في الوقت الذي نجح فيه محمد صلاح مدرب الزمالك السابق في قيادة اف سي مصر لتحقيق فوزا كبيرا بهدفين مقابل لاشئ علي فريق دمياط في المباراة التي اقيمت بإستاد رأس البر .

بهذه النتائج يستمر فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الأول برصيد 37 نقطة ومن خلفه القناة برصيد 36 نقطة والترسانة برصيد 35 نقطة واف سي مصر في المركز الرابع برصيد 34 نقطة .