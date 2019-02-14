سوبر كورة يكشف كواليس وصله لوم لاسارتى لـ"عبد الحفيظ" فوق السحاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوق السحاب وعلى ارتفاع 23 ألف قدم وبعد أن جلس قرابه الـ 50 دقيقة صامتا، دخل لاسارتى مدرب الأهلى فى وصله عتاب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا :-

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