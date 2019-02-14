شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر وأنطوى وبيكلى يقودون هجوم المقاصة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري. وضم تشكيل المقاصة: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى أحمد عبد العزيز مودى – عاصم سعيد – أحمد محسن – أسامة جلال خط الدفاع. صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – خالد الشيخ خط الوسط جون أنطوى خط الهجوم. وعلى دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – طه عادل – محمد توني – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – مروان حمدي – محمد دسوقي. ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 31 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو جابر وأنطوى وبيكلى يقودون هجوم المقاصة أمام المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.