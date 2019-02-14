شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يتقدم على المقاصة بهدف "وادى" فى الدقيقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى لفريقه بالهدف الأول أمام مصر المقاصة، فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل مصر المقاصة قبل مواجهة المصرى، المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حصدها من 21 مباراة بينما يحتل الفريق البورسعيدى المركز السابع برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.

يذكر أن المباراة يديرها تحكيمياً محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.