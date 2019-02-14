شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: إعلان الملاعب النهائية لبطولة أمم افريقيا قريبا.. وسنختار أفضل 6 استادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، حقيقة ماتردد عن إمكانية استبعاد ملعب السلام من الملاعب المستضيفة لمباريات المسابقة القارية.

وقال فضل لـ"الخليج 365": "لم يصدر قرار رسمي باستبعاد ملعب السلام، أنا مدير اللجنة المنظمة وأؤكد عدم صدور القرار بشكل رسمي حتى الآن"، وتابع: "تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الملاعب التي تستضيف البطولة بشكل نهائي سيصدر قريبًا جدًا".

وأضاف: "وضعنا 8 ملاعب في ملف مصر لاستضافة البطولة، بحيث يختار الكاف 6 ملاعب منها وهي ستاد القاهرة والسلام وستاد الإسماعيلية وستاد الإسكندرية وستاد السويس وستاد بورسعيد، بجانب ستاد الدفاع الجوي وستاد المكس"، موضحا أن اشتراطات الاتحاد الأفريقي بخصوص الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة أفريقيا، تنص على وجود ملعبين بسعة 15 ألف متفرج، وملعبين بسعة 20 ألف متفرج، وملعبين بسعة 40 ألف متفرج، موضحا أنه سيتم اختيار أفضل 6 ملاعب لاستضافة البطولة.