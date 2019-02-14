الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.
وبدأ الأهلي منذ قليل الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي وهو المران الذي شهد حضور الخطيب لدعم اللاعبين بعد الخسارة من سيمبا التنزاني الثلاثاء الماضي بهدف نظيف علي ملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يلتقي الأهلى مع الإنتاج الحربى فى السابعة من مساء السبت المقبل باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ 22 من فعاليات الدورى الممتاز .
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