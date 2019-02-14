المصري يتجاوز المقاصة ويواصل التقدم في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز المصري على مصر للمقاصة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز على استاد الجيش السويس.

وتقدم محمود وادي في النتيجة بالدقيقة الثانية بعدما حصل على تمريرة أرضية من مصطفى سلامة القادم من الجانب الأيمن وصوبها مباشرة على المرمى.

استمرت المباراة وسط محاولات من جانب الفريقين، غير أن الوصول إلى المرمى كان يصطدم دائما بدفاع الفريقين من جانب وتألق حراسي المرمى وعلى الأخص أحمد مسعود الذي تصدى لانفراد من جون أنتوي في الشوط الأول.

قتل أموتو لاعب المصري المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 90+2 بعدما حصل على الكرة في عمق الملعب وصوبها بوجه القدم الخارجي للقدم اليمنى ذهبت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

رفع المصري رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس بالدوري الممتاز، وفي المقابل بقى المقاصة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.