تشكيل هجومي لبيراميدز أمام سموحة في أول ظهور لدياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الأسبوع الـ22 من الدوري. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي الدفاع: رجب بكار، وعمر الميداني، وأحمد أيمن منصور، وعمر جابر الوسط: نبيل دونجا. وسط الهجوم: عمر خربين، وعبدالله السعيد، وبينافينتي، وكينو الهجوم: جون سيفنتي ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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