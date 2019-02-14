عمرو جمال يواصل برنامجه العلاجي على هامش مران الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

‎واصل عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض برنامجه العلاجي، على هامش المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض جمال برنامجه العلاجي الذي وضعه له خالد محمود طبيب الأهلي، للتخلص من إصابته في العضلة الأمامية، التي تقرر له غياب لمدة 6 أسابيع،

وحرص على متابعة باقي المران من على دكة ملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.‎