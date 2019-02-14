تقارير تكشف حقيقة انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وهو الأمر الذي تناقلته العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.
وتحدثت تقارير عدة عن العرض المنتظر الذي ستقدمه إدارة يوفنتوس لمسؤولي ليفربول، من أجل الظفر بخدمات صلاح خلال الميركاتو القادم، وتوقعت إتمام صفقةتبادلية بانتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى صفوف الريدز.
وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها اليوم، عدم إمكانية رحيل صلاح إلى نادي يوفنتوس في الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة إن ليفربول لا توجد لديه أي نية لبيع صلاح خلال الفترة المقبلة،
وأكدت الصحيفة أن صلاح سعيد بوجوده مع الريدز، ولا يريد الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي.
من جهة أخرى، نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتشي، خلال حوار مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نية ناديه التعاقد مع صلاح عبر مبادلته بديبالا.
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