مارتن لاسارتي يُلقي محاضرة على لاعبي الأهلي في المران

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: عقد الارجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. استعدادًا لملاقاة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. واستغرقت المحاضرة ٢٠ دقيقة شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدي فريق الإنتاج الحربي. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

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