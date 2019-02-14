شاهد.. الداخلية يخطف تعادلًا صعبًا أمام الجونة 2-2 في لقاء مثير

الداخلية والجونة

كتب - صبري حافظ:

نجح فريق الجونة في خطف تعادل صعب امام الداخلية بهدفين لكل منهما بستاد كلية الشرطة ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الجونة احمد ياسر ريان واكرم توفيق في الدقيقتين 20 و45 وأحرز هدفي الداخلية احمد بحبح وحسام سلامة من ضربة جزاء في الدقيقتين 22 و80

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة الى23 نقطة في المركز الثالث عشر والداخلية 22

نقطة في المركز الرابع عشر.

تهى الشوط الأول الذي يجمع فريق الجونة بمنافسه الداخلية بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد كلية الشرطة في إطار الأسبوع الثاني والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

واستطاع الجونة افتتاح التسجيل بالدقيقة 20 عن طريق

أحمد ياسر ريان إلا أن الداخلية عاد سريعًا بهدف التعادل بالدقيقة 22 بأقدام احمد بحبح.

وقبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة 45 استطاع الجونة تسجيل الهدف الثاني عن طريق أكرم توفيق.

ويدخل الجونة المباراة بقيادة حمادة صدقي وهو جريح بخسارة على يد الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي باستاد الجونة، بينما يدخل الداخلية المباراة، وهو قادم من خسارة بثنائية على يد بيراميدز.

شاهد أهداف المباراة ..