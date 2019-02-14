رياضة | لوبيتيجي: لن أتحدث بسوء عن ريال مدريد.. وهذا سبب إقالتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوبيتيجي: لن أتحدث بسوء عن ريال مدريد.. وهذا سبب إقالتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث جولين لوبيتيجي بشأن إقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، موضحًا أنه لم يكن لديه الوقت الكافي، وأن هذا هو أفضل طريقة لشرح ذلك.
وقال لوبيتيجي في تصريحات صحفية: "لدي كل الاحترام لسولاري واللاعبين الذين أحبهم كثيراً. كان لديهم موقف رائع معي".
وأضاف: "لن أقول كلمة سيئة عن ريال مدريد، لأن تدريب ريال مدريد هي تجربة رائعة لأي مدرب. صحيح انني كنت أودّ الحصول على المزيد من الوقت ، لكنني أتطلع إلى المستقبل".
واختتم: "لقد كانت البداية جيدة ، كان الفريق يلعب بشكل جيد ، ولكن بعد ذلك كان مررنا بثلاثة أسابيع سيئة للغاية. أنت فقط تأمل أن يكون لديك الوقت لإيجاد حل لأن هذه الأشياء يمكن أن تخل بتوازن اي فريق على مدار الموسم".