رياضة | الحمام يتعادل مع بلدية المحلة في لقاء مثير القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يتعادل مع بلدية المحلة في لقاء مثير القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الحمام سلبيا مع بلدية المحلة في المباراة المثيرة التي اقيمت بينهما بملعب مركز شباب الحمام في اطار مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عاطف، محمد حفظي، وليد ابراهيم ، احمد الدماطي ، ضياء مسعود ، مهنا منصور ، مؤمن فكري ، محمد عبد الفتاح ، هشام احمد ، خالد كساب ، محمد شعبان.

ومثل بلدية المحلة في هذا اللقاء: مؤمن جابر ، عبد الحميد سامي، محمود عبد الله ، محمود حسين ،احمد ابراهيم ، محمود طلعت ، علاء شعبان ،محمود عبد الله، محمود سمير ، عبد الله النادي ، محمد نصر.

وادار اللقاء تحكيميا طارق سامي حكم ساحة وساعده كل من السيد حسن واحمد جوهر مساعدين وحكم رابع أحمد ماجد.

انحصر الشوط الاول في وسط الملعب بين الفريقين وكان هناك تحفظ هجومي خوفا من الفريقين في تلقي شباكهم اي اهداف وفي الشوط الثاني دفع احمد العجوز بمهاب سعيد لزيادة الفاعليه الهجوميه في محاولة لخطف هدف وبالفعل شكل اللاعب خطورة علي دفاعات الحمام واضاع فرصة مؤكدة وارهق دفاعات نادي الحمام.

ومن الناحيه الاخري تسابق لاعبي الحمام في اهدار الفرص السهلة كانت كفيلة بانهاء المباراة لصالحهم لينتهي اللقاء سلبيا ويحصل كل فريق علي نقطة.

التعادل رفع رصيد الحمام للنقطة 19 في المركز الحادي عشر، ووصل البلدية للنقطة 30 في المركز الخامس.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 34 نقطة

4- طنطا 32 نقطة

5- المنصورة 32 نقطة

2- الرجاء 30 نقطة

3- البلدية 30نقطة

6- الأوليمبي 31 نقطة

7- غزل المحله 28 نقطة

8- أبو قير 30 نقطة

9- فاركو 22 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 19 نقطة

12- الجزيرة 15 نقطة

13- شباب تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط