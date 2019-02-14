رياضة | ريال مدريد يحصل على القرض الخاص لتجديد البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحصل على القرض الخاص لتجديد البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أنه تم منح نادي ريال مدريد القرض بـ575 مليون يورو، لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية، فإنه وفقًا لـ "الكونفيدينشيال"، فقد تم منح ريال مدريد بالفعل القرض اللازم لتجديد ملعب السانتياجو بيرنابيو، حيث أن البنوك الأمريكية "Bank of America Merrill Lynch" و "JP Morgan" وافقوا على إعطاء ريال مدريد قرض بـ575 مليون يورو.

وقالت الكونفيدينشيال يوم 15 أكتوبر، بنك "JP Morgan" كان المرشح الأول ليكون المُمَوّل الرئيسي لـريال مدريد. العملية كانت مهمة حيث قام مدير البنك جيمس ديمون شخصياً بزيارة فلورينتينو بيريز للتعبير عن الأهتمام في دخول الصفقة.

بينما ينتظروا إغلاق شروط الائتمان النهائية، قَدّر ريال مدريد أنهم سيقوموا بدفع التمويل لمدة 30 عاما، مع فائدة 2.5%. هكذا قدّر ريال مدريد انهم سيقوموا بدفع 25 مليون يورو سنوياً ليقوموا بتسديد القرض.